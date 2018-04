Jordløse: Når der er "mors dag" søndag 13. maj, kan man i Jordløse gøre noget ekstra ud af dagen. For i Jordløse Forsamlingshus byder man på brunch. Det foregår fra kl. 11.

Det koster 110 kroner for voksne og 60 kroner for børn (under 12 år) at deltage. Tilmelding på tlf. 28518411/23454425. /EXP