Rigsadvokat Ole Hasselgaard valgte for nylig at træde tilbage. Nu er hans afløser fundet.

Anklagemyndigheden i Danmark får ny chef. Regeringen har tirsdag besluttet at anbefale dronningen, at Jan Reckendorff, der er statsadvokat i Viborg, udnævnes til rigsadvokat.

Indstillingen sker, efter at den 50-årige Ole Hasselgaard noget uventet valgte at træde tilbage fra posten i slutningen af februar.

I den forbindelse blev den ti år ældre Jan Reckendorff konstitueret som ny rigsadvokat, og nu peger alting på, at den løsning bliver permanent.

I en pressemeddelelse bemærker justitsminister Søren Pape Poulsen (K), at den nye rigsadvokat er en erfaren mand.

Reckendorff startede karrieren som politibetjent og har siden da både været dommer i Østre Landsret og vicestatsadvokat.

Siden 2004 har han været statsadvokat, først hos Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland og senest hos Statsadvokaten i Viborg.

- Han har med sin baggrund et meget indgående kendskab til den samlede straffesagskædes kerneopgave - at holde Danmark trygt og sikkert, siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

- Med Jan Reckendorffs mangeårige topledererfaring på området er jeg sikker på, at han er den helt rette mand ved roret i anklagemyndigheden.

Det har vakt stor opsigt i justitsverdenen, at Ole Hasselgaard efter seks år i spidsen for landets anklagere pludselig valgte at gå af - i "gensidig forståelse" med ministeriet, som det blev udtrykt i en pressemeddelelse.

Ifølge Politiken var der tale om en decideret fyring - endda uden historisk sidestykke. Men årsagen er der tilsyneladende stor uenighed om.

En indigneret fløj i de juridiske kredse insisterer således på, at Ole Hasselgaard blev offer for en politisk fyring. Andre siger, at han er en fremragende jurist, men en dårlig leder.

Endelig mener enkelte, at sandheden må ligge et sted midtimellem.

Argumentet om den politiske fyring sker på baggrund af, at der længe har været et stort politisk ønske om en strammere kurs i særligt sager om udvisning af kriminelle udlændinge og indsatsen mod voldelige bander.

Tilsyneladende er det Hasselgaards håndtering af disse sager, som ifølge nogle iagttagere skal have resulteret i den usædvanlige fyring.