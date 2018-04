Fredericia: Mens en millionvilla var i gang med at blive færdigbygget for enden af Læsøvej, kom en skovrydningsmaskine til at beskadige de store olierørledninger i skrænten.

Fredericia Kommune ejer skrænten og dermed arealet foran villaen, som efter det store oprydningsarbejde blev ryddet helt for bevoksning.

Der er en offentlig sti til stranden ned over skrænten, og fra stien har man nu fuldt indsyn til villaen, som har store åbne facader af glas ud mod det offentlige areal.

- Der er helt særlige omstændigheder, der gør, at vi sælger arealet, og der bliver tinglyst en bestemmelse om, at der aldrig må bygges på arealet, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S) efter mandagens byrådsmøde.

Det er teknik- og miljøafdelingen, der har vurderet, at der ligger særlige omstændigheder til grund for at sælge arealet. Det handler om den store oprydning, der blev nødvendig for at få repareret olieledningen.

Arealet ligger præcis inden for strandbyggelinjen, og der bliver ikke ændret på den offentlige adgang til stranden via stien, men det ekstra areal gør det muligt for villaejeren at plante en hæk ud imod stien og derved undgå at forbipasserende kan kigge ind.