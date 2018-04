Den afsatte S-udviklingsordfører fik af Henrik Sass Larsen at vide, at hun var for langt fra partilinjen.

Posten som udviklingsordfører i Socialdemokratiet bliver ikke længere besat af Mette Gjerskov.

Det var gruppeformand Henrik Sass Larsen (S), som ringede til Mette Gjerskov tirsdag morgen og gav hende beskeden om, at hun ikke længere er partiets udviklingsordfører.

Det siger Mette Gjerskov til Ritzau.

Hun oplyser, at Henrik Sass Larsens forklaring var, at hun er for langt fra partilinjen.

- Man kan ikke mene noget andet på udlændingepolitikken, end partiet mener - og på andre politikområder, siger hun.

Hun svarer ikke på, hvem der har taget beslutningen om, at hun ikke længere skal være udviklingsordfører.

- I sidste ende kommer det jo på gruppemødet, men det blev meddelt mig i hvert fald inden gruppemødet, siger Mette Gjerskov.

Den tidligere udviklingsordfører fortæller, at hun ikke på forhånd var blevet advaret om, at en fyring var på vej.

- Det har jo været fremme i pressen, at det kunne man risikere. Jeg tror ikke, at det har været en hemmelighed for nogen. Men det er jo så den pris, jeg har måttet betale for at kæmpe for det, jeg synes er rigtigt, siger hun.

Mette Gjerskov har været folketingsmedlem siden 2005.

Hun har flere gange afveget fra S-linjen på blandt andet udlændingepolitikken - senest i forhold til spørgsmålet om et tildækningsforbud.

- Det er bare ærgerligt. Jeg synes, at jeg har gjort en god indsats som udviklingsordfører, siger hun.

- Det plejer at være noget, som et parti kan rumme, at der er enkelte, der tager forbehold. Men nu har jeg altså fået en pris at betale for at kæmpe for det, jeg synes er vigtigt.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ønsker ikke at kommentere sagen.

I en pressemeddelelse fra S lyder det imidlertid, at man ikke kan "bestride tillidsposter, hvis man ikke respekterer at stå sammen om væsentlige politiske emner".

På spørgsmålet om, hvorvidt hun fortsat føler sig velkommen i partiet, svarer Mette Gjerskov:

- Jeg er jo socialdemokrat. Det kan der ikke laves om på, siger hun.