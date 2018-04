Facebook vil give brugere mulighed for at klage over fjernet indhold som foto, videoer eller skrevne beskeder, der er slettet af mediet med henvisning til brud på retningslinjer.

- Det er led i bestræbelser på at blive mere tydelig omkring, hvor vi trækker grænsen i forhold til indhold, siger Siobhan Cummiskey, som er leder af Facebooks eksterne politik med ansvar for indhold.

Det er planen, at det i løbet af de kommende måneder - globalt - skal blive muligt at klage over fjernelsen af indhold.

Tiltaget kommer i forlængelse af en gennemgang af interne standarder for at slette indhold, der ifølge virksomheden går for vidt.

- For første gang giver vi folk ret til at appellere vore beslutninger om konkret indhold, så man kan bede om en ny vurdering, når man mener, der er sket en fejl, siger Cummiskey.

Facebook har valgt at give brugerne mulighed for at påvirke beslutninger om at fjerne indhold.

Appelmuligheden fokuserer i første omgang på fjernet indhold på baggrund af nøgenhed, sex, hadsk indhold og grafisk vold.

Facebook har været i stormvejr de seneste måneder, efter at det kom frem, at analysevirksomheden Cambridge Analytica var kommet i besiddelse af millioner af brugeres oplysninger - uden deres vidende.

Det har sat gang i en bevægelse, hvor mange opfordrer til at forlade det sociale netværk med hashtagget #deletefacebook.

Kritikken er blandt andet funderet i en stærk bekymring for, om Facebook beskytter private oplysninger, og hvad selskabet eventuelt bruger dem til.

I tilfældet med Cambridge Analytica blev private data brugt i forsøg på at få Donald Trump valgt som præsident i USA.

Siden har Facebook-stifter Mark Zuckerberg været til høring i den amerikanske kongres. Også i EU-Parlamentet ønsker et flertal at stille spørgsmål til Zuckerberg.

Brugere af Facebook har i forvejen mulighed for at klage over, at profiler eller sider er slettet.