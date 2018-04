Mange medarbejderes stress kan forebygges eller forhindres ved, at ledere bliver bedre til at stille spørgsmål og være synlige. Det fortæller Ann Pia Jakobsen, der har 12 års erfaring med kommunikation og stresshåndtering i virksomheder.

Jeg bliver ikke set, hørt eller lyttet til. Det er typisk en årsag til, at en medarbejder bliver stresset, og det kan undgås, hvis ledere bliver bedre til at kommunikere. Det fortæller Ann Pia Jakobsen, som har 12 års erfaring med stresshåndtering i virksomheder fra sin virksomhed Ann Pia Coach & Consulting. - Jeg har ikke et forskningsbelæg at tale ud fra, men fra min praksiserfaring kan jeg se, at en typisk årsag til stress handler om medarbejderens ringe dialog med nærmeste leder, siger hun. Tegn på stress Stress-reaktionen er vores alarmberedskab. Alarmen sætter i gang, når vi kommer i en udfordrende situation - det kan for eksempel være, når der sker noget uventet. Stress-reaktionen består i, at vores autonome nervesystem sætter i gang, og at produktionen af hormonerne adrenalin og kortisol stiger. Det er hormonerne, der bringer vores krop i alarmberedskab. Vi kan mærke det ved, at vores hjerte slår hurtigt, vi begynder måske at svede, og vi bliver fokuserede på den udfordring, vi står overfor. Reaktionen skærper sanserne og sætter os i stand til at handle hurtigt.Fornemmelsen af kroppens alarmberedskab kan være ubehagelig, men alarmreaktionen er helt normal. Får vi løst udfordringen, der stresser os, eller har vi en forventning om, at vi kan løse den, falder kroppens alarmberedskab hurtigt igen. Det er nødvendigt for os at kunne reagere hurtigt i pressede situationer, og stressreaktionen er derfor sund.



Den langvarige stress opstår, når de situationer, der stresser os, ikke forsvinder eller bliver håndteret, men fortsætter i uger, måneder eller år. Hvis kroppen igennem længere tid producerer store mængder adrenalin og kortisol, er den i konstant beredskab. Når kroppen på denne måde ikke får lov til at slappe af, bliver det skadeligt for os. Længerevarende eller gentagne stressperioder kan med tiden være årsag til depressioner og hjerte-kar-sygdomme.



Hvis du har flere af disse symptomer igennem længere tid, kan det være tegn på, at du oplever langvarig stress.



Fysiske tegn på stress:HjertebankenHovedpineSvedetureIndre uroMavesmerterAppetitløshedHyppige infektionerForværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge



Psykiske tegn på stress:UlystTræthedHukommelsesbesværKoncentrationsbesværRastløshedNedsat humør



Adfærdsmæssige tegn på stress:SøvnproblemerMangel på engagementAggressivitetIrritabilitetUbeslutsomhedØget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkoholØget sygefravær



Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Stressklinikken på Arbejdsmedicinsk klinik på Hillerød Sygehus. - Det kan handle om, at en medarbejder har svært ved at nå sine opgaver, at medarbejderen ikke føler sig kompetent til en opgave, eller at medarbejderen har brug for mere feedback for at føle sig klædt på til en opgave. Det kan også handle om, at medarbejderne oplever, at man snakker om de samme ting igen og igen, og at lederen siger, det nok skal blive løst, men at der ikke sker noget. Det frustrerer rigtig mange. “ Det er ikke raketvidenskab, men mange ledere skal have en bedre kommunikation, og de skal være opmærksomme på at stille nogle spørgsmål, følge op på projekter og give noget feedback. Ann Pia Jakobsen Udfordringerne omkring stress kan løses, hvis lederne generelt bliver bedre til at stille spørgsmål og være opmærksom på sine medarbejdere, vurderer Ann Pia Jakobsen.

Tavshed bliver pinlig

- Jeg tror, det er af stor betydning, hvis man har en kultur, hvor man lige er omkring hinanden og har en kontakt, hvor man siger godmorgen og goddag, lige har øjenkontakt i løbet af dagen, og måske spørger hvordan det går med projektet, medarbejderen er i gang med, siger Ann Pia Jakobsen. - Så vil lederen få en fornemmelse af, hvordan forholdene er, og hvis medarbejderne har en fornemmelse af, at man har en leder, som kommer forbi og siger hej, har man måske også tilliden til, at man godt kan sige, hvis det ikke går så godt, og om man lige kan tage en snak om det. Så det er med at være synlig som leder og at være tilgængelig som menneske. Men det er lettere sagt end gjort for nogle ledere, som kan synes, at det er svært at bryde isen og starte en samtale. - Jeg har haft ledere, som er kommet til mig og har sagt, at de har svært ved at snakke med medarbejderne. De fortæller, at de måske sidder i en servicebil og skal ud, og så ved de slet ikke, hvad de skal snakke om, og det bliver lidt pinligt. Det er jo helt fair, siger Ann Pia Jakobsen. - Men man kan jo starte med at tale om den opgave, man skal ud på. Hvad er det for en opgave, hvad har du af erfaring med det, og hvad tænker du om opgaven? På den måde kan lederen stille og roligt øve sig i at stille spørgsmål.

Vise sig som menneske

Det kan være grænseoverskridende for en introvert leder at skulle tale med sine medarbejdere, men det virker. - Det er ikke raketvidenskab, men mange ledere skal have en bedre kommunikation, og de skal være opmærksomme på at stille nogle spørgsmål, følge op på projekter og give noget feedback, siger Ann Pia Jakobsen. - Jeg har stor respekt for lederopgaven, for det er ikke spor enkelt at være leder. For det handler om både at skabe værdi for kunderne og for medarbejderne. - Det er jo alfa og omega, at virksomheden skaber værdi for kunden. Det er jo derfor, den er sat i verden, men parallelt med det skal der være en medmenneskelighed, som handler om den anerkendende kommunikation og en adfærd, som helt lavpraktisk handler om at sige goddag og farvel. Kigge hinanden i øjnene og spørge til, hvordan det går, siger Ann Pia Jakobsen. - Man er på en arbejdsplads for at skabe værdi for kunden, men er samtidig nødt til at vise sig som menneske. Det, tror jeg, er rigtig vigtigt. Samtidig påpeger Ann Pia Jakobsen, at god trivsel også handler om, hvordan medarbejderne ser på tingene.

Professionel hjælp