De Konservatives gruppeordfører, Mette Abildgaard, er gravid og skal på barsel til efteråret, oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Efter planen går Mette Abildgaard på barsel fra Folketingets åbning i oktober og nogle måneder frem.

Tidligere har netop Mette Abildgaards plads i Folketinget været genstand for spekulation, fordi det er den tidligere konservative og nuværende leder af Nye Borgerlige Pernille Vermund, som formelt er hendes afløser.

Mette Abildgaards anden suppleant til Folketinget er Mette Thiesen, som også er medlem af Nye Borgerlige.

Men da de begge afstår fra at overtage Mette Abildgaards mandat under barslen, bliver det tredje suppleanten Erik Lund, der er tidligere borgmester i Allerød Kommune, der skal vikariere for Mette Abildgaard.

Den pudsige "arvefølge" var også et tema efter valget i 2015. Her meddelte Mette Abildgaard, at hun ikke ville blive minister, hvis Venstre, Liberal Alliance og De Konservative blev enige om en ny regering.

De Konservative ville nemlig ikke risikere, at hendes mandat gik til Nye Borgerliges partistifter.

- Vi vil aldrig overhovedet risikere fra konservativ side at forære et af vores seks værdifulde mandater til et andet parti, og det ville med meget stor sandsynlighed ske, hvis jeg skulle være minister, skrev Mette Abildgaard dengang på Facebook.

Hun understregede, at hendes kritik gik på valgloven og ikke Pernille Vermund.

Siden har Pernille Vermund gjort det klart, at hun ikke vil benytte muligheden for at komme i Folketinget, hvis Mette Abildgaard skulle på orlov.

Det Konservative Folkeparti vil på et senere tidspunkt offentliggøre den nye konstituering af folketingsgruppen, når det er på plads.