Så kom foråret omsider, og den uofficielle hvidvinssæson kan erklæres for åbnet (selvom nogle af os ikke brug for vejret som undskyldning for at åbne en flaske hvidvin også i de kolde måneder).

I dag og de kommende fredage smager vi os ind på familien Hvid, nemlig chenin blanc, sauvignon blanc og pinot blanc. Den hvide chenin (der findes også en mørk, som forvirrende nok ikke er i familie med den hvide) stammer efter alt at dømme fra Loire i det centrale Frankrig, og det er også her, den har sin højborg i dag - foruden i Sydafrika, hvor druen også går under navnet steen.

Maden til vinen Dna-analyse har sandsynliggjort, at chenin blanc, sauvignon blanc og trousseau (mørk drue der især er kendt fra Jura i det østlige Frankrig, selvom den er langt mere udbredt i Portugal, hvor den dog går under navnet bastardo) er søskende. De menes at stamme fra en naturlig krydsning af savagnin (også kendt fra Jura) og en formentlig uddød sort.Æble og honning er ofte en fremtrædende del af duft og smag i en vin på chenin blanc. Druen kan, ligesom eksempelvis riesling, præstere en naturligt højt syre, som modspil til frugtsødmen i de tørre vine og sukkersødmen i de senthøstede, søde vine.Som det ofte er tilfældet, kan vinen med held kombineres med mad fra den egn, hvor den dyrkes. Loire er kendt som Frankrigs have, og både flodens fisk, egnens grøntsager og en lang tradition for at udnytte hele dyret, når det slagtes, giver et righoldigt og varieret køkken.Fisk med smørsauce har godt af et modspil i form af en vin med tydelig syre - det kunne sagtens være de sydafrikanske (!) vine fra Bellingham eller Spier, og den sidste kan også håndtere en kylling med flødesovs. Samme type fjerkræ serveret med stegte æbler vil svinge godt til en chenin blanc, hvor æblepræget er udtalt som i vinen fra Clos de l'Elu. Prøv en lettere vin som dagens Vouvray til en rulle gedeost.De kraftigere gedeoste som Crottin de Chavignol, der fremstilles på egnen nær Sancerre, kræver et andet modspil, og her kommer sauvignon blanc til sin ret. Det kan du læse mere om fredag 11. maj.

I dag tester vi to franske og to sydafrikanske udgaver - med fokus på de tørre vine. Man kan argumentere for, at chenin blanc er lige så interessant som en sød vin, i særdeleshed fra Bonnezeaux og Quarts de Chaume i området Coteaux du Layon, men dem giver vi en særskilt behandling i en kommende artikel.

En hverdagsaften, hvor fjernsynet alligevel var erobret af et boligprogram, tog vinredaktøren i den lokale Superbrugsen for at sondere terrænet for chenin blanc. Det er ingen overdrivelse at sige, at chenin blanc ikke ligefrem dominerer vinreolerne i danske supermarkeder. Den kan i flere supermarkeder findes som bag-in-box, men flasker er der ikke mange af.

Coop i Danmark har dog gennem mange år haft et tæt samarbejde med sydafrikanske Spier, og på hylden stod netop en flaske fra det store vinfirma i Stellenbosch, stik øst for Cape Town.

Men hvad kan man forvente sig af en flaske vin, som er blevet fragtet fra den anden ende af kloden og sælges til 35 kroner? En udmærket vin, viser det sig. Den har en duft af dåsefrugt - det skal ikke forstås negativt - og i munden er den fyldige frugt holdt i skak af en godt afstemt syre. Det er på ingen måde en voldsomt kompleks vin, og man kan ikke finde de store dybder i den.

Men den er ren og tydelig i sit udtryk, og selvom prisen på en vin ikke har nogen indflydelse på, hvor godt den smager (ud over det man selv bilder sig ind), må den siges at være et godt køb, når man ser på prisen.

Ifølge Spier er vinene i serien Signature et "konsekvent udtræk af hver enkelt druesorts essens". Det efterlader ret megen plads til fortolkning, når det gælder chenin blanc, for druen spænder ligesom eksempelvis riesling over mange typer vin: Fra let og måske også let kedelig, enkel vin med tydelig frugtsødme over dybere vin med plads til både den typiske æblearoma og -sødme og druens klare syre til nogle af verdens bedste søde vine, hvor netop syren kommer til sin ret.

Og så laves der selvfølgelig også mousserende vin på chenin blanc - det kan være udmærket, men man skal lede efter de gode køb, når prisen holdes op mod god tysk winzersekt eller gode cavaer. Prøv fx Xavier Weisskopfs pétillant (som ikke har så kraftig kulsyre som en champagne) fra Montlouis.