Danmark skal have en ny Storstrømsbro og skal, ligesom visse tog, også bygges af nogle tvivlsomme italienere. Byggeriet går i gang til efteråret, og planen er, at broen skal stå klar til biltrafik i 2022 og til togtrafik året efter. Den angivne pris, 2,1 milliarder kroner, holder næppe med de problemer, der allerede fra start kan forudses for italienerne, hvis underfirmaer både har rod i økonomien og lyssky forretninger på samvittigheden. Det påstår nogle vise folk i hvert fald at kunne bevise.

Alligevel tør både projektdirektør Erik Stoklund og tidligere transportminister Magnus Heunicke (S) godt at binde an med endnu et kostbart vovestykke på vegne af Danmarks efterhånden hårdt prøvede befolkning.