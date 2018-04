Tved: Et indbrud med tyvekoster for 200.000 kroner.

Det var, hvad der skete på Grønlandsvej i Tved natten til mandag, da seks svejseværker blev stjålet fra virksomheden JR Maskin- og Stålkonstruktion. Hvordan tyvene præcis er kommet ind, kan faglig koordinator Henrik Bjørch fra Fyns Politi ikke oplyse, men han fortæller, at politiet er interesseret i at høre fra folk, der kan have bemærket noget. Indbruddet er sket mellem søndag klokken 20 og mandag 6.30, og politiet kan fanges på telefonnummer 114. Virksomhedens ejer ønsker ikke at kommentere indbruddet, siger han til Fyns Amts Avis. (catj)