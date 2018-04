Kerteminde: Efter flere år med stigende sygefravær lader det til, at Kerteminde Kommunes pædagoger, hjemmehjælpere, skolelærere og øvrige ansatte er blevet hurtigere til at rejse sig fra sygesengen. Den seneste årsrapport for HR-området viser i hvert tilfælde, at den gennemsnitlige sygefraværsprocent er faldet fra 6 procent i 2016 til 5,7 procent i 2017.

Det gennemsnitlige antal sygefraværsdage faldt fra 15,5 dage i 2016 til 14,9 dage i 2017. Det svarer til et fald på 0,6 dage i gennemsnit pr. medarbejder.

Et resultat, det er værd at være stolt af, og som kan mærkes i kommunekassen, fortæller HR-konsulent Bitten Bülow-Resting:

- 0,6 dag er ret væsentligt, når man ganger op med cirka 1800 mennesker. Det er cirka 1800 mennesker, der har været mere til stede på arbejdspladsen, til gavn for borgeren og for kommunekassen, fortæller hun.

Det er lykkes at vende kurven med en lang række tiltag. Alle chefer har ført systematiske samtaler med medarbejderne - både når det går skidt, men også når det går godt. Man har udført en systematisk kortlægning af årsagerne til fravær, og så er der i 2017 uddelt i alt 232.865,5 kroner til trivselsaktiviteter. Alt fra mindfulness for et team til en tur til Romsø, teambuilding, madlavning og aktivitetsdag med orienteringsløb.

- Vi har ændret fokus fra at tale om fravær til at tale om positivt nærvær, fortæller Bitten Bülow-Resting.