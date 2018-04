Langeskov: Tre personer måtte mandag en tur på skadestuen efter at have været involveret i et færdselsuheld på Industrivej i Langeskov - heldigvis var der ingen, der for alvor kom til skade.

Uheldet skete, da en 50-årig kvinde fra Langeskov til fods ville krydse vejen. Hun blev påkørt af en knallert, der kom susende med to personer på og ikke kunne nå at stoppe.

Politipatruljen, der blev tilkaldt, vurderede, at den 43-årige knallertkører fra Ferritslev var spirituspåvirket, så der blev også taget blodprøve af ham, da han alligevel var til observation på skadestuen. (ström)