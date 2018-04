Nyborg: Et enigt teknik- og miljøudvalg har godkendt planerne for byggeriet af 56 nye ungdomsboliger på Sylleskovvej i Nyborg.

Det var også ventet, efter at alle de involverede parter på forhånd havde nikket ja til et nyt løsningsforslag. Tidligere i år stillede en gruppe beboere på Nordmarksvej sig frem i Fyens Stiftstidende og fortalte om deres utilfredshed med at få boligblokke i to etager lige op til deres baghave.

Det blev startskuddet på et langstrakt forhandlingsforløb mellem beboerne, kommunen og udviklingsselskabet Skankon. Også Børnehaven Valhalla og den lokale racedueklub er blevet inddraget i arbejdet med at finde en fælles løsning.

Børnehaven havde udtrykt bekymring over udsigten til, at parkeringspladser til de nye ungdomsboliger var placeret lige overfor indgangen til daginstitutionen. Den del bliver løst ved at spærre den sidste del af Sylleskovvej af, så den kun kan bruges af børnehavens børn og ansatte.

I stedet bliver der adgang til de nye ungdomsboliger fra Frisengårdsvej. Selve bygningerne bliver også flyttet en anelse i forhold til de oprindelige planer for at mindske eventuelle indbliksgener for beboerne på Nordmarksvej.

Alt i alt en rigtig god løsning, lyder konklusionen fra udvalgets formand, Per Jespersen (S). Med udvalgets godkendelse kan Skakon indgå aftale med den eller de firmaer, der skal udføre arbejdet.

De første ungdomsboliger på Sylleskovvej ventes klar til brug lige efter sommerferien. I alt har Skankon planer om at etablere cirka 100 boliger til studerende. Projektets etape 2 kræver dog en særskilt lokalplan.