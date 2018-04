I 13 af de seneste 17 år har Venstre haft regeringsansvaret. I samme periode er andelen af grøn strøm i Danmark gået fra 16 pct. i 2001 til knap 54 pct. i 2016. De flotte resultater er ikke kommet af sig selv. De skyldes en klar politisk vision om Danmark som grønt foregangsland. Ambitiøse mål og investeringer har betydet, at Danmark i dag ses som grønt epicenter. Dansk energiteknologi efterspørges i hele verden, og det kan tælles i mange arbejdspladser og eksportindtægter.

Venstre står fast på vores grønne vision. Vi vil blandt andet bygge verdens største havvindmøllepark til forsyning af 800.000 husstande. Det er et vigtigt skridt mod uafhængighed af fossile brændsler i 2050. Det er vigtigt for Venstre at regningen ikke ender hos forbrugere og erhvervslivet i form af afgifter. Vi har afskaffet både PSO- og forsyningssikkerhedsafgiften, og med energiudspillet sænkes energiafgifterne yderligere. Energien bliver både grønnere og billigere. Vores vision er klar: Danmark skal vedblive at være et grønt foregangsland. Det er godt for kloden og for erhvervslivet. Fremtidens vindmøller skal ud på havet, hvor der er god plads og rigeligt vind.