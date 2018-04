Vikingemuseet Ladby fejrer Store Bededagsaften med at sætte Ladbydragen i vandet. I forbindelse med søsætningen har museet sammensat et program med mange forskellige aktiviteter. Afdelingslederen på museet fortæller, at denne søsætningsaften vil blive en tradition, men det er også et udtryk for, at museet gerne for fremtiden vil tilbyde mange flere aktiviteter, fordi der nu blevet plads til det.

- Nu er det lykkes at få en jordudvidelse på 4,8 hektar. Vi har et super brugbart landskab ned til Kertinge Nor, og der er også plads til at udvide til de her aktiviteter. Derfor var der ikke længere noget til at hindre for, at vi virkelig fik skruet op for aktivitetsknappen. Så det har vi simpelthen gjort nu, fortæller afdelingslederen.

Han fortæller, at det netop med søsætningen af Ladbydragen også er muligt at gøre det til en traditionrig dag på Store Bededagsaften.

- Målet er, at vi gerne vil skabe en hyggelig dag på den her måde hvert år. Det har vi muligheden for nu. Det havde vi ikke sidste år med det frimærke, som vi havde at gøre godt med dengang. Derfor er det også et udtryk for at vise, hvor vi gerne vil hen med events og aktiviteter, forklarer Claus Frederik Sørensen og siger, at det også er for at vise, at man ikke bare skal besøge kongen i graven, når man er på Vikingemuseet Ladby.

- Han er stadig vores vigtigste attraktion, men besøgende må gerne tænke: Det er egentlig en heldagsudflugt at besøge museet for sikke fantastiske udearealer, og hvor er der mange ting, man kan prøve. Her er en god stemning, og vi må da have madpakken med, for det er helt fantastisk at sidde ned til Noret og opleve den natur, forklarer han og understreger, at det for museet stadig er vigtigt, at det er hyggen, der er i centrum.