HJALLESE: Carsten Egø Nielsen er torsdag i Seniorklubben for Hjallese og Omegn på Jacob Hansensvej 34 for at fortælle om "Pigerne på Sprogø". Om kvindehjemmet og nogle skæbner, baggrunden for anstalten og om hverdagen for beboerne. Mødet starter klokken 14. (RAS)