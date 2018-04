Middelfart: Traditionen tro står Lions Club Middelfart også dette forår bag tre sejlture med det gode skib Fulton på Lillebælt. Sejladsen foregår med afgang fra Gl. Havn den 5. maj, og denne gang stævner skonnerten ud tre gange på samme dag. Om formiddagen har de lokale løver inviteret lokale handicappede børn og unge på en gratis sejltur.

Afgangen klokken 13 er åben for alle interesserede, turen tager tre timer og koster 250 kroner for voksne og det halve for børn under 15 år. Der bliver efter al sandsynlighed mulighed for at opleve marsvin på nærmeste hold. Billetindtægten går ubeskåret til driften af Fulton.

I forsøget på at hverve nye medlemmer tilbyder Lions Club Middelfart om aftenen en gratis sejltur inklusive både mad og drikke om bord. Eneste krav er, at deltagerne skal lytte til de lokale Lionsfolk, der er med ombord for at fortælle om arbejdet i den humanitære organisation.

Preben Andersen fra Lions Club Middelfart oplyser, at der er 20 pladser tilbage til eftermiddagsturen og endnu flere til aftenturen. Bindende tilmelding foregår på tlf. 2811 3800 eller mail: fultonven@fultons-venner.dk