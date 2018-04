Debat: Kære John Jensen

Læserbrev: Eeeeeej bare rolig, den med kære er noget din lokalformand for Dansk Folkeparti, Jakob Broegård, siger man skal skrive, selv om man ikke mener det, og sådan er jeg ikke - så væk med kære.

Jeg havde egentligt tænkt, at du på et tidspunkt sprang fra dine nedladende læserbreve mod mig, for at hoppe på din gamle kæphest, den med løsgængere/partihoppere, og dermed rette dit skyts mod Jesper Larsen og Jens Munk. Det viser sig dog, at dit had mod mig er så stort, at du dag ud og dag ind udtænker nye indlæg, hvor jeg skal sværtes til.

Det må selvfølgelig være frusterende, at jeg ikke gik, men på forkert og direkte tåbeligt grundlag blev smidt ud af det parti, jeg var med til at stifte, med til at bygge op og forlod, da de private skænderier tog over og skadede partiet.

Jeg tænkte hurtigt som tilbagevendt DF'er, at det var utroligt, at der blandt medlemmerne var folk som hellere så mig ude end inde, ikke mindst John Jensen, som ikke på et eneste møde undlod at tale direkte imod mig, men også brugte medierne, uden det havde konsekvenser.

Jeg fornemmede hurtigt, at det ville være op ad bakke i stedet for "Fedt du er tilbage" (som både Søren Espersen, Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Carl Christian Ebbesen og flere andre sagde på sidste landsmøde).

"Politiske modstandere" var helt overflødig i den stadige kamp mod egne, der gjorde, hvad de kunne for at få mig ud igen.

DF's frafald (vraggods) gennem to perioder i Svendborg Byråd taler deres helt eget tydelige sprog: En helt igennem uduelig bestyrelse og en magtsyg Dorthe Lynge, som godt nok er arbejdsom, men på ingen måder er en leder.

I har nu hinanden at holde i hånden og tale de fremmede midt imod, og jeg ser med stor spænding frem til jeres budget, hvor jeg efter have læst dine andre indlæg, må forvente DF finder lokale millionbesparelser på flygtninge/indvandreområdet.

Google bare mit navn John Jensen, og ja, der kommer masser frem, noget bedre end andet, men jeg har nu altid været seriøs og arbejdsom for Svendborg Kommunes skyld, hvilket jeg naturligvis forsætter med.

Og må jeg så anbefale, at du skriver direkte til mig, så FAA's læsere slipper for flere af dine personlige angreb mod mig - jeg er sikker på, de har fanget, at du ikke bryder dig om mig.