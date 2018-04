Musik: Emil, Alexander og Joachim. Det er navnene på bandmedlemmerne i det unge pop- og R&B-band, Scarlet Pleasure. Den danske musiktrio har haft en fyldt musikkalender de sidste mange år, og særligt 2017 var et indbringende år for de tre drenge, da de både vandt priser ved DMA, P3 Guld og Gaffa Prisen. Dette efterår har Scarlet Pleasure kun fire store indendørs koncerter på programmet, og billetsalget er allerede startet. Så vil du opleve den danske musiktrio og drømme dig til varme himmelstrøg, når Scarlet Pleasure synger "Under The Palm Trees" og mange andre hits, så giver de koncert torsdag 18. oktober kl. 20 i Odeon i Odense. (stha).