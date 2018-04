Debat: Stop bureaukraterne

Læserbrev: Endelig en mand der tør hvor andre tier.

Jeg læste Michael Dyrbys artikel i BT den 22. april, her var en mand, der endelig ville have fat i noget, der betyder alt for vores fremtid.

Alle er enige i, at offentligt ansatte skal have ordentlige forhold at arbejde under, men nu har de gået ind og ud ad dørene i snart fem måneder, og alle håber på et forlig.

Hvad der slet ikke har været fokus på, siden de begyndte at forhandle, er vilkårene for de folk, der skal betale regningerne for de mange krav. Det er de selvstændige og mindre virksomheder. Danmark er et land af mindre og mellemstore virksomheder drevet af iværksættere og ejere, der ikke kan lade være. Vi er i dette land afhængige af disse personer.

Her kommer problemerne, for ingen tør røre bureaukratiet. De selvstændige bliver hver dag pålagt flere og flere opgaver for det offentlige, opgaver som koster virksomhederne mange penge. Hvem skal betale dem?

Andelen af selvstændige udgør 7,5 procent af befolkningen, hvilket er halvdelen af gennemsnittet i de øvrige europæiske lande. Her mangler de store overskrifter. Dette er tal til eftertanke for de næste generationer.