Lokaldebat: 18. april 2018 var der møde for forældre til børn i 0-6 års alderen i Assens Kommune. Der var bred enighed om, at vi som forældre og forældrebestyrelser føler os snigløbet og overset i forbindelse med besparelserne på S05.

Det hele bærer præg af, at det er et hængeparti, der skal overstås, og at der endnu engang i det nye Uddannelse, Børn og Familieudvalg ikke findes mange medlemmer med børn i alderen 0-6 år.

Vi stiller os undrende overfor, at det for udvalget er så nemt at skære penge væk fra børnene. Det vigtigste råstof, vi har, er vores børn. Det er dem, der er fremtiden. Det er dem, man i vores optik bør investere i frem for borgerudvalg og IT. Naturligvis er det i dagens IT-samfund nødvendigt at have kendskab til forskellige devices. Men er det vigtigere, at et barn på 6 år kan bruge en tablet fremfor at have lært helt basale ting som at begå sig socialt med andre mennesker? Flere undersøgelser peger på, at børn, der har gået i gode og trygge dagtilbud, klarer sig bedre i skolen, og at de på kort og lang sigt får en bedre kognitiv og social udvikling end børnene i dårligere dagtilbud og med dårligere normeringer.

I Assens kommune har der i mange år været en vision om, at alle børn skal lykkes. Den vision lyder fantastisk for de mulige tilflyttere, man gerne vil have bosætter sig i kommunen. Men virkeligheden matcher desværre ikke denne vision. For er det fantastisk, at bo i Assens kommune med små børn? Bliver det ved med at være fantastisk, når der skal spares sådan?

Ud af asken kommer oftest noget godt. Denne besparelse har medført, at vi nu vil arbejde på at etablere et fælles netværk for alle forældrebestyrelser for de kommunale dagtilbud i Assens Kommune i lighed med skolerne. For sammen står vi stærkt. Sammen vil vi sørge for, at I politikere husker jeres visioner og ikke mindst jeres valgløfter.

Vi tager jeres vision om, at alle børn skal lykkes på os. For det er vores børn, I snakker om. Vi vil huske jeres valgløfter, hvis I selv glemmer dem. Det er muligt, beslutningen vedrørende de 3,5 millioner er taget. Men vi vil kæmpe for at få dem tilbage i de kommende budgetforhandlinger.