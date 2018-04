Holstenshuus: Riderute Sydfyn arrangerer en fælles ridetur anden pinsedag for alle ryttere, store som små, ude blandt syrenhegn i fuldt flor. Her er muligheden for en herlig ridetur sammen med andre ryttere på den smukke riderute - i dette tilfælde fra Holstenshuus til Lucienhøj i Pipstornskoven. Der er pause med syrendrik og snack undervejs. Ruten er på cirka 10-12 kilometer og foregår i roligt tempo, skridt, tølt eller trav, eventuelt i to hold. Man mødes anden pinsedag, 21. maj, ved Holstenshuus' grusparkering. Forventet ridetur cirka to en halv time. Guider er Helle Frøslee og Hanne Ovgaard. Pris 70 kroner i form af køb af dagskort på: http://riderutesydfyn.dk/kob-dit-ridekort/ridekort-og-priser/ (årskort undtaget). Dette skal gøres i forbindelse med tilmelding og forevises ved ankomst. Maksimum antal deltagere 15. Tilmelding pr. mail med navn og telefonnummer senest 16. maj til Helle Frøslee, helle@froeslee.dk, mobil 42 17 70 09 - eller til Hanne Ovgaard, hanne.ovgaard@mail.dk, mobil 51 41 79 43. /EXP