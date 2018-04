Millinge: Der er mange kunstnere her i det sydfynske, men på forårsudstillingen på Solbjerggaard i Millinge bliver det rent sønderjysk. Det er fra 27. april frem til 14. juni.

Kunstnerne er Berit Kyed, Haderslev, Else Frøsig, Gråsten, og Ene Langmack, Vojens. Berit Kyed arbejder med maleri, pastel og blandformer. Motivet er mennesket på godt og ondt.

Else Frøsig siger selv: - Med ansigtet som bærende element er det i spændingsfeltet mellem det grafiske univers og det klassiske maleri, jeg finder inspirationen til mine billeder. Malerierne lyser op med farveglade motiver, hvor brugen af stærk kontrast og komplementærfarver i kombination med grafisk forenkling giver billederne karakter og en særegen kraft.

Ene Langmack: - At arbejde med kunst betyder for mig at gå på opdagelse i materialets og farvernes muligheder. At hengive/overgive sig til det rum, hvor tankerne/tiden står stille, hvor spontaniteten, det intuitive får frit spil.

De tre har alle værksted på Kunstværket i Augustenborg