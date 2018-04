Chefredaktør på Fyns Amts Avis indrømmer: - Jeg har været et svin

Det er ganske vist ikke ofte. Men det er mere end én gang sket, at jeg har efterladt papir og plastik i stedet for at tage det med til nærmeste skraldespand.

Jeg indrømmer det blankt. Jeg er en af de alt for mange, som kan finde på at smide affald på gaden. Og i naturen.

Og, når nu sandheden skal frem, så er det også hændt, at jeg har lempet lidt på bilens siderude for at skaffe mig af med et stykke tyggegummi eller pinden fra en is.

Jeg kan med andre ord være en af dem, Danmarks Naturfredningsforening måtte ud og rydde op efter i weekenden.

Flere end 100.000 frivillige deltog i den årlige affaldsindsamling.

Og de måtte endnu engang konstatere, at naturen må lægge ryg til meget, når den bliver brugt som skraldespand.

Vi producerer hver især sådan cirka 450 kilo affald i løbet af et år. Og en stor del af det skaffer vi os tilsyneladende af med ved blot at verfe det ud i naturen og det offentlige rum i øvrigt.

De frivillige fylder år efter år den ene sæk efter den anden med rundt regnet 150.000 kilo affald. Med alt fra masser af papir, plastik og dåser til mere eksotisk affald som mobiltelefoner, pornofilm, musikinstrumenter, katte, hunde, marsvin og madpakker.

Og eftersom de frivillige langt fra når rundt alle steder, må der antages at ligge meget mere henkastet affald derude.

Det kan vi selvsagt ikke være bekendt.

Ud over at skæmme naturen er henkastet affald også skadeligt for floraen og faunaen.

Om det er manglende omtanke eller simpel dovenskab, der får nogle af os - og alt for mange - til det, er svært at sige. Der er vel ingen af os, som ikke ved, at affald skal i skraldespanden og ikke ud i naturen.

Men dumt er det i hvert fald. Og helt unødvendigt.

Der kan ganske vist være langt mellem skraldespandene nogle steder. Men vel trods alt heller ikke længere, end at vi burde kunne overkomme at tage vores affald med derhen.

De mange børn og andre frivillige, som samlede affald ind i weekenden, skal naturligvis have tak for indsatsen.

Men det burde ærlig talt ikke være nødvendigt at sende dem ud i naturen hvert eneste år i april for at rydde op efter os andre.

Og selv om det er udansk, er det måske i virkeligheden hårde straffe, som dem myndighederne i Singapore opererer med, der skal til?

Her kan bøden for at smide ispapir, cigaretskodder og andet affald på gaden og i naturen let løbe op i 10.000 kroner. Og bliver en affaldssynder taget i at gøre det igen, vanker der samfundstjeneste - iført en selvlysende jakke med ordene "Jeg har været et svin" skrevet på ryggen ...