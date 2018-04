Debat: Vraggods

Af: Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige

Læserbrev: I FAA kunne jeg i læserbrevet "Kometen Vermund" i læse, at medlem af DF i Svendborg, John Jensen, roser mit politiske arbejde og ser frem til et samarbejde om udlændingepolitikken mellem DF og Nye Borgerlige efter næste folketingsvalg.

Jeg siger tak for de rosende ord og håber, at DF efter valget vil bakke op om Nye Borgerliges tre ufravigelige krav til enhver, der ønsker vores støtte til at danne regering.

Der skal indføres et totalt asylstop, kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent og efter første dom, og så skal udlændinge forsørge sig selv - retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab.

Det er tid til at stille Lars Løkke Rasmussen stolen for døren, så vi kan få stoppet afviklingen af vores frie og trygge samfund og få vendt udviklingen.

Ud over opbakningen fremførte John Jensen desuden en advarsel om, at jeg skulle holde mig fra "vraggods" og "overbordkast" - særligt med henvisning til tidligere medlemmer og folkevalgte repræsentanter for DF i Svendborg.

Jeg vil ikke blande mig i DF's interne stridigheder. Der er som bekendt flere sider af en sag. Men jeg kan forsikre John Jensen om, at vi hverken har "vraggods" eller "overbordkast" i Nye Borgerlige. Vi har derimod en masse gode medlemmer; danske mænd og kvinder, der ofrer en stor del af deres tid på kampen for et friere og tryggere Danmark.

Vores medlemmer kommer fra alle sociale lag og fra alle egne af landet. Og mange har tidligere støttet DF. Det gør dem bestemt ikke mindre værd i mine øjne - snarere tværtimod.