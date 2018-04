Svendborg: Det er et forsvar af titlen som europamester, det handler om, når 17-årige Sara Andersen i weekenden indleder sæsonen med en EM-afdeling på Korskrobanen udenfor Esbjerg.

Sara Andersen har vundet europamesterskabet de seneste to år, og nu går hun efter et EM-hattrick. Det 17-årige stortalent glæder sig til premieren og håber, at hendes kendskab til banen kan blive en fordel.

- Jeg har trænet meget hele vinteren, og jeg vil gøre mit bedste for at forsvare min titel, siger Sara Andersen, der bor i Ryslinge og til daglig kører for Motorcykel Clubben Svendborg.

Sidste år vandt hun seks af de otte heat og sluttede som nummer et i kvalifikationen til alle afdelinger.

- Jeg håber selvfølgelig på at gøre det lige så godt i år, men der kommer nogle nye deltagere, som jeg ikke kender tempoet på. Så jeg vil gøre mit bedste og se, hvor langt det bringer mig, siger Sara Andersen i en pressemeddelelse.

Sara Andersen kører også med i VM-serien for damer.