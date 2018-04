Politiet er talstærkt til stede på HF & VUC Nordsjælland i Helsingør.

Det oplyser Henriette Døssing, der er kommunikationsmedarbejder ved Nordsjællands Politi.

- Vi er derude for at lave nogle undersøgelser, siger hun uden at uddybe, hvad det dækker over.

Skolens elever og personale er stadig på skolen og må ikke komme ud, mens undersøgelserne pågår.

Ifølge Helsingør Dagblad var en person blevet ramt af skud, men det har politiet afvist.

- Der florerer pt. et rygte om, at der er løsnet skud ved VUC i Helsingør, og at en person skulle være ramt.

- Dette er ikke korrekt. Vi opfordrer til, at man ikke viderebringer oplysninger, der ikke er bekræftet af myndighederne, skriver politiet på Twitter.

Ifølge Ekstra Bladet, der står ude foran skolen, har politiets aktionsstyrke forladt skolen igen.