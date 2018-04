Strib: Receptions- og konferencechef på Sinatur Hotel Sixtus, Line Torp Larsen, Strib, fylder 50 år. Det gør hun onsdag 25. april.

Line Torp Larsen har været Sinatur-medarbejder med stort S i mange år. For tre år siden fik hun job som konferencekoordinator på Hindsgavl Slot men vendte tilbage til Sinatur et par år senere. Hun blev receptions- og konferencechef på Haraldskær Sinatur Hotel & Konference i Vejle, og med sit skarpe øje for detaljerne er Line Torp Larsen med til at sætte den professionelle stil og kurs på den gamle herregård i Vejle.

Hun bor i Strib med sin mand, to voksne drenge og den engelske bulldog Donna. Fritiden nydes med en god bog, et godt glas vin og med amatørteatret. /EXP