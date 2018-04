Munkebo: Der var oprindeligt plads til 50 deltagere, men interessen var så stor, at der bliver slæbt ekstra borde og stole til, så 70 mennesker i aften, tirsdag den 24. april, kan mødes og spise sammen i aktivitetshuset Paletten på Toften.

Fællesspisningen er et led i Danmark Spiser Sammen, hvor formålet er at bringe mennesker sammen om et måltid og i bedste fald også få skabt nye fællesskaber hen over den gode mad.

Det er Dorte Laursen fra Kerteminde Kommunes socialforvaltning, der står for arrangementet, og hun er meget begejstret for den store tilmelding.

- Da vi så, hvor mange der meldte sig til, blev vi enige om at gå all inn - ikke afvise nogen, fortæller hun.

Det er kommunens madservice, der leverer maden. Aftenens menu kommer til at stå på buffet og dessert, og blandt dem, der spiser med, er også kommunens borgmester, Kasper Olesen.