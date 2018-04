De 50.000 kvadratmeter med facade direkte mod motorvejen har ligget uudnyttet hen, siden arealet blev solgt i 2008 til en virksomhedsjejer i Viborg. Nu har byrådet sagt ja til at købe arealet retur til 245 kroner per kvadratmeter. EDC-mæglerne har haft grunden til salg til 275 kr. per kvadratmeter, og grunden blev oprindeligt købt til 295 kr. per kvadratmeter. Foto: EDC-mæglerne