Susanne Eilersen (DF) er glad for, at der er fundet økonomi til 14 nye demensplejeboliger, for behovet for pladserne er stigende. Med løsningen kan efterspørgslen klares de kommende år, men hun vil ikke afvise, at det kan blive aktuelt for byrådet igen at drøfte et helt nyt plejehjem. Arkivfoto: Steen Brogaard