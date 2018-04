Trafik

Fredericia: Trafikanterne på Strandvejen og Snoghøj Landevej må efterhånden være vant til vejarbejde og kø efter mange måneders arbejde på den trafikerede strækning.

Og i de kommende uger fortsætter arbejdet, når der skal lægges ny asfalt på strækningen mellem Røde Banke og Snaremosevej, skriver Fredericia Kommune på Facebook.

Hele 2.000 ton asfalt skal lægges på cirka 25.000 m² vej i uge 17 til 20, og for at mindske generne vil der blive arbejdet i aften- og nattetimerne. Dog vil strækningen være delvist spærret i dagtimerne i denne uge på grund af asfalteringen af supercykelforbindelsen.

Kommunen skriver, at der vil være hastighedsbegrænsning på 50 kilometer i timen på grund af løse sten, høje kanter og manglende striber.

Man forventer ikke at kunne undgå kø og forlænget rejsetid i retning mod Fredericia by især i myldretiden, og derfor kan der være tid at spare ved at finde alternative ruter i de travle tidspunkter eller ved at køre udenfor myldretiden.