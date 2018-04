Museum Jorn i Silkeborg har fået en stor og opsigtsvækkende gave, som består af en kuffert med 52 hidtil ukendte Jorn-værker, skriver Midtjyllands Avis.

Gennem årtier har kufferten ligget gemt i en frugtkælder under en terrasse - bag kasser med æbler og barnevogne - i en villa på Helmsvej i Silkeborg. Her boede broren til Asger Jorn, Vagn Ove Jorn, som døde i 2012.

Nu har Vagn Ove Jorns børn, Marianne og Lars Peter Jorn, overdraget kufferten med 52 håndskårne trykplader til Museum Jorn.

Værkerne i kufferten er fra årene 1933 til 1939 og består blandt andet af familieportrætter, politiske satirer, en abstrakt komposition og meget mere.

Der er tale om 52 håndskårne, færdige linoleumsplader af Jorn, som er beregnet til at trykke med.

- Det er jo en fuldstændig åbenbaring for os. Det sker normalt hvert andet år, at et enkelt ukendt værk af Jorn bliver fundet. Men de 52 tryk føjer en ny dimension til vores forståelse af Asger Jorns arbejde, siger direktøren for Museum Jorn, Jacob Thage til Midtjyllands Avis.

Museum Jorn viser værkerne på en særudstilling fra den 26. april til den 15. august. Udstillingen kommer til at vise de originale og nyfundne plader samt tryk, der er lavet efter dem.

Den største samling af Asger Jorns værker - inklusive hans hovedværk "Stalingrad" kan ses på Museum Jorn.

Asger Jorn er født 3. marts 1914 og døde 1. maj 1973. Han er bror til afdøde billedkunstner og forfatter Jørgen Nash.

Silkeborg Kunstmuseum ændrede navn til Museum Jorn, Silkeborg i 2010.