Arbejdsgivere går til forhandlinger med håb om at undgå konflikt - i det mindste på enkelte områder.

Kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, er åben for at indgå en aftale på det kommunale område, selv om det måtte blive til et sammenbrud i staten.

Det siger han på vej ind i Forligsinstitutionen tirsdag, hvor forligsmanden har indkaldt alle parter i kommuner, regioner og stat til nye drøftelser. Det sker, efter at parterne i staten mandag gik fra hinanden med uforrettet sag.

- Vi er tre selvstændige arbejdsgiverområder. Vi kan ikke sidde ved et bord og give meget større lønstigninger end ved de andre borde.

- Men er der en mulighed for at lave en aftale i kommunerne og dermed fjerne konsekvenserne af en konflikt for rigtig mange borgere, så gør vi det, siger han.

Samme melding lyder fra statens topforhandler, innovationsminister Sophie Løhde (V).

- Men det er klart, at jeg hellere vil komme ud med tre aftaler end med en eller to, siger hun.

Da hun forlod Forligsinstitutionen mandag, var det med en besked om, at forhandlingerne ikke kom nogle vegne. Hendes modpart, de ansattes topforhandler, Flemming Vinther, sagde ligefrem, at der ikke var perspektiv i at fortsætte.

Men Sophie Løhde tror på, at der vil ske reelle forhandlinger i Forligsinstitutionen tirsdag.

- Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at forligsmanden indkalder kommuner, regioner og stat for at sludre og drikke kaffe, siger hun.

Hun påpeger dog, at tiden er ved at rinde ud.

- Det er sidste forsøg på at sikre, at vi kan nå hen over målstregen, siger hun på vej ind i Forligsinstitutionen.