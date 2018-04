Bogense: Dansk forskning viser, at cirka halvdelen af alle, der har en psykisk sygdom, også har et misbrug. Det kaldes dobbeltdiagnoser, når man både har et misbrug og en psykiatrisk lidelse.

Bedre Psykiatri, Nordfyn, sætter fokus på det aktuelle emne, torsdag 3. maj klokken 19 i Udviklingspark Nord. Her fortæller Henrik Schmidt sin livshistorie, om sygdom med selvmedicinering samt om at være tæt på den pårørende og at turde sætte sig fri. Der bliver mulighed for at stille spørgsmål, og Henrik Schmidt har opgaver og værktøjer med, som han har brugt for at komme ud af sit misbrug.

Vil man vide mere om det gratis arrangement, så er det bare at kontakte Heidi Andersen, som er formand for Bedre Psykiatri, Nordfyn.

Heidi Andersen Tlf. 64 85 22 02 eller Lilli Sommer Tlf. 25 14 57 82.

/EXP