Lørdag den 28. april er styregruppen bag ønsket om et multi- og samlingshus i Søndersø på gaden for at sælge folkeaktier. Pengene skal bruges til at købe byens gamle mejeri.

Søndersø: Hvis du har ærinde i Superbrugsen på lørdag den 28. april, kan du ved samme lejlighed få en folkeaktie i projekt Multi- og Samlingshuset i Søndersø med hjem i tasken.

Lørdag fra klokken 9.30 og frem til midt på eftermiddagen vil medlemmer af styregruppen for et nyt samlingshus i byen stå på brugsens parkeringsplads for at sælge folkeaktier til en pris fra 500 kroner og opefter.

Ideen med at sælge folkeaktier for at skaffe penge til at realisere planen om at købe Søndersøs gamle mejeri og indrette et multihus blev lanceret på den stiftende generalforsamling i marts i Søndersø Borgerforening.

- VI har allerede solgt nogle aktier, og nu skal det bredes ud, fortæller tovholder for styregruppen Peter Simonsen om baggrunden for gadesalget på lørdag.

Aktiekøberne får dels et stykke papir som bevis på deres bidrag og dels et løfte om, at hvis det ikke lykkes at gennemføre multihus-planerne, får de pengene retur.

Styregruppen for multihuset begyndte på økonomisk bar bund. Gruppen har fået lovning på at kunne købe det gamle mejeri for to millioner kroner.

- Foreløbig er delmålet at kunne samle 500.000 kroner ind via folkeaktier og sponsorater for at vise, at der er folkelig opbakning til ønsket om et samlingshus i Søndersø, siger Peter Simonsen forud for lørdagens salgsfremstød.