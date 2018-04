Stavnsbånd. Offentligt ansatte er de nye fæstebønder

En kollega omtalte i en samtale regnedrengene som det nye aristokrati. Jeg vælger at udvide gruppen med den gruppe af mennesker, der med penge i ryggen kan opnå magt, samt de politikere, der med loven (magten) i ryggen kan forringe leve- og arbejdsbetingelser for nogle befolkningsgrupper - og nu også for de offentligt ansatte.

Stavnsbåndets ophævelse var baseret på retten til frihed og lighed, og selv om godsejerne kæmpede for at opretholde dårlige betingelser for de lavest stillede arbejdere, blev stavnsbåndet afviklet i årene 1788-1800.

Og ja, det er længe siden, men penge og position har ikke mistet deres magt. Vi befinder os stadig på det stade, hvor en lille gruppe forøger deres rigdom og magt ved at fastholde eller forringe betingelserne for andre grupper.

Vi skriver 2018, der er gået mere end 200 år, og vi praler af de teknologiske, industrielle og videnskabelige fremskridt, som verden har oplevet i den samme årrække. Men vores forhold til menneskelig værdi har ikke ændret sig med samme hast. Rollerne er de samme, bare besat af andre skuespillere. Nu er det ikke karlene, der kæmper for frihed og lighed. Lige nu er det de offentlige ansatte, der med en årelang opnåelse af rettigheder i ryggen slås for at genopnå menneskeværdige arbejdsbetingelser og en betaling, der tilgodeser deres samfundsmæssige værdi.

Overklassen, de multirige og de yderst vellønnede politikere har deres på det tørre. Risikoen for at miste penge til rugbrød og toiletpapir er minimal også efter tilbagetrækken eller pensionering, og selv om de ikke lever evigt, har de sørget for, at deres efterkommere kan opretholde en anstændig økonomi.

I min optik har kapitalismen og en kortsigtet politik overgået sig selv, når pengemagt og politikermagt træder i stedet for sund fornuft og anstændig og respektfuld behandling af de mennesker, der er med til at få samfundet til både at hænge sammen og fungere på af og til elendige og sundhedsfarlige arbejdsbetingelser. På sigt, ikke engang på længere eller langt sigt, forøger en sådan politik risikoen for flere syge og nedslidte arbejdstagere. Mennesker, der bytter arbejdsår og en rask alderdom ud med at blive en økonomisk belastning for et samfund, der forgylder magtens mennesker og lader hånt om de søjler, der bærer vægten af de tunge drenge.

Det er skamfuldt og ikke Danmark værdigt.