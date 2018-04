Stort set er alle mennesker enige om, at der ikke er mere at kæmpe for. Men skuffende er det, at vi er nødt til at starte forfra med velfærd, såsom pensionsalder, efterløn og dagpengesystem. Ting som i min verden er ganske almindelige rettigheder for danske borgere, men som forskellige regeringer har reduceret og helt fjernet på stribe som en tyv om natten. På grund af en bankverden som har snøret os alle.

Der er stadigvæk noget, som hedder den danske model. Det er danske værdier som ganske almindelig velfærd, som hører til på danske breddegrader. Og lige netop der skal vi ikke sammenlignes med en eller anden citrusrepublik ved Middelhavet.

Det store spørgsmål er bare, hvem skal være vores talerør og store leder, når kampene fløjtes i gang. Socialdemokratiet kan det af naturlige årsager ikke være. De kickstartede jo forringelserne for den lille mand allerede tilbage i tiden med Poul Nyrup.