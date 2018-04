Efter at have fået aktindsigt i, hvor mange medarbejdere i Odense Kommune der modtager en løn på mere end en million kroner årligt, inkl. pension, må jeg konkludere, at der er nogen i forvaltningen, der ikke behøver lønforhandling sådan lige med det samme. Deres løn må siges at være på plads.

Det fremgår af aktindsigten, at der er 28 personer ansat i Odense Kommune med en løn på over en million kroner. Samlet set giver det en lønudgift på 34.021.146 kroner - eller et gennemsnit på 1.223.607 kroner, svingende fra 2.256.759 kroner til 1.003.168 kroner.

Hvordan deres fratrædelsesaftaler er, kan jeg kun frygte, for de er nok gode. Jeg kan ikke vide, om Odense ligger i den høje ende af embedsværkets lønninger i Danmark, men det lyder til at være i den høje ende af lønskalaen.

Så er der fratrædelse/eftervederlag for afgåede rådmænd. Den ene, nemlig tidligere rådmand Steen Møller, har selv valgt at stoppe, men oppebærer en løn/fratrædelsesgodtgørelse på 714.944 kroner, udbetalt frem til 1. maj 2018. Den anden, Brian Skov Nielsen, modtager et beløb på 306.400 kroner.

Er det rimeligt at modtage så store lønninger og fratrædelsesgodtgørelser i en kommune, der må sætte skatten op for at kunne få det til at løbe rundt? Nej, det er det ikke.