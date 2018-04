Middelfart: Der var trængsel i byrådssalen på Middelfart Rådhus mandag eftermiddag, og denne gang var det ikke politikere men sportsfolk, som fyldte salen. Borgmester Johanes Lundsfryd (S) havde nemlig inviteret Middelfart Volleyball Klubs bedste herrer og U14-hold, som begge netop har vundet DM-sølv.

- I gror simpelthen ikke bare hold, der kan og vil vinde. I gror også egne spillere, som vokser op i klubben og bliver kæmpe talenter. Og så kan I trække nye til med det miljø, som I er kendt for. Det er en god opskrift på succes. Og den stærke holdånd i klubben gør også, at I kan modstå udskiftninger på og udenfor banen uden, at det rykker ved den stærke rygrad, som er i klubben, lød det blandt andet i den hædrende tale fra byens borgmester, der håbede, at det ville blive til guld til næste år.