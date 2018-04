byggegrunde

Taulov: I flere år har en 13 hektar stor grund været udlagt til at rumme en stor ny bebyggelse, men indtil videre kun med planerne skitseret på en lokalplan. Mandag aften smed et enigt byråd 21 millioner kroner til at få omsat planerne til realiteter.

- Ved at købe her og nu, kunne vi overtage det store areal for 7,5 mio. kroner. Vi har desuden fået beregnet, at det vil koste godt 14 mio. kroner at byggemodne, og det beløb tager vi også fra kassen, og så er det planen, at vi straks går i gang, siger borgmester Jacob Bjerregaard (S).

10 år gammel lokalplan Byrådet vedtog i 2006 lokalplan 261, som omfatter det 13 hektar store areal mellem Østergade, Tårupvej og Stakkesvang.Området er udlagt til en blanding af parcelhusgrunde og tæt-lav bebyggelse.



De oprindelige projekttegninger er blevet rettet til, så der nu vil kunne bygges 75-80 tæt-lav rækkehuse, samt udstykkes omkring 40 parcelhusgrunde.



Området ligger tæt ved Tårup Skov og der ligger en sø, som skal bevares.



I den ene ende af arealet krydses det af højspændingsledninger, og her er det planen at lave et rekreativt areal.



Kommunens ejendomssalg har kontakt til både projektudviklere og ejendomsmæglere, og det ventes, at der indenfor kort tid kan præsenteres mere konkrete planer og bebyggelsen.

Udstykningen har stået til salg i flere år til knap den dobbelte pris, men sælger valgte at slå til på kommunens tilbud om køb og overtagelse her og nu.

Borgmesteren glæder sig over, at byrådet dermed sætter gang i en udvikling af den ældste del af Taulov omkring Østergade.

- Det er godt for Taulov og det er godt for os, at vi får nogle nye varer på hylden i forhold til parcelhusgrunde og områder til tæt-lav bebyggelse. Vi har allerede kontakt med projektudviklere, der er interesseret, så det bliver næste skridt, siger Jacob Bjerregaard.