Frederik Andersen blev for tredje gang i fire kampe kåret som isens bedste, da Toronto vandt i NHL's slutspil.

NHL-holdet Toronto Maple Leafs kan give sin danske målmand, Frederik Andersen, en stor del af æren, for at holdet stadig lever i slutspillet.

Den danske ishockeymålmand har således flere gange i løbet af de seneste opgør leveret forrygende præstationer i Toronto-målet.

Natten til tirsdag dansk tid var han igen den helt store profil, da Toronto hjemme besejrede Boston Bruins med cifrene 3-1.

Frederik Andersen reddede 32 ud 33 forsøg fra Boston-skytterne.

Han blev også kåret til kampens bedste spiller, hvilket var tredje gang i alt i slutspilsserien mod Boston. Også efter sejrene i kamp tre og fem løb Andersen med titlen som den bedste spiller på isen.

Toronto-sejren betyder, at holdet udligner til 3-3 i kampe i første runde af slutspillet. Der spilles bedst af syv kampe.

Andersen blev skiftet ud efter at være blevet skudt i sænk i kamp to mellem Toronto og Boston. Men siden da har den store dansker altså for alvor fundet slutspilsformen med nogle helt eminente præstationer.

I nattens opgør var en redning i slutningen af første periode blandt højdepunkterne. Her fik 28-årige Andersen ved stillingen 0-0 afværget en Boston-scoring takket være en hurtig reaktion med staven.

Jake Debrusk bragte Boston foran i opgøret, inden William Nylander og Mitchell Marner for Toronto fik gjort det til 2-1.

Til sidst afgjorde Tomas Plekanec sagerne med en scoring i et tomt mål.

Kampen i Toronto var følelsesladet for hjemmeholdet og dets tilhængere.

Den blev således spillet, blot få timer efter at ti personer blev dræbt, da en varevogn kørte ind i fodgængere i den nordlige del af Toronto. Kampen blev indledt med et øjebliks stilhed i Air Canada Centre til ære for ofrene.

Toronto og Boston spiller den afgørende syvende kamp på Bostons hjemmebane natten til torsdag.

Vinderen går videre til, hvad der svarer til kvartfinalen i NHL.