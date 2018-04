Den republikanske senator Rand Paul har ombestemt sig og vil alligevel bakke op om CIA-direktør Mike Pompeo som ny udenrigsminister i USA.

Det skriver Rand Paul på Twitter mandag eftermiddag lokal tid, mens Senatets udenrigskomité samles for at stemme om Pompeo.

- Efter at have fået forsikringer fra præsident Trump og direktør Pompeo om at han (Pompeo, red.) er enig med præsidenten i disse vigtige spørgsmål, har jeg besluttet at støtte hans nominering som vores næste udenrigsminister, skriver Rand Paul.

Han nævner ikke, hvilke spørgsmål der er tale om.

Med senatorens støtte ventes Mike Pompeo at blive godkendt af komitéen. Hvis de øvrige medlemmer stemmer som ventet, bliver stemmetallet 11 for og 10 imod, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er præsident Donald Trump, der har nomineret den 54-årige Mike Pompeo til posten som udenrigsminister efter Rex Tillerson.