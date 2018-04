For letbanen, der kommer til at køre over en strækning på 14,4 kilometer med 26 stop fra Hjallese til Tarup, kommer uundgåeligt til at påvirke byens nuværende bustrafik. Så hvordan bliver den kollektive trafik bedst organiseret, når de første tog kører ud i gaderne?

Alle 100 pladser var booket, da Fyens Stiftstidende mandag afholdt Café Stiften i Borgernes Hus i Odense. Dagens debatemne var den kommende letbane, og i løbet af den første time blev det tydeligt for de fremmødte, at der er tænkt længe og grundigt over alt fra vognenes farve til læpladserne på de 26 letbanestationer.

- Til gengæld tror jeg, at Hjallese kan blive et knudepunkt. For der har vi Svendborgbanen. Og folk, der kommer sydfra og skal til sygehuset og universitet, stiger om der, sagde han.

Men det ligger en anelse for tæt på byen til at give mening som knudepunkt, lød det fra Anders W. Berthelsen.

- Vi kan få flere busser, der kører rundt i byen, så man ikke skal ind til banegården for at skifte for at komme fra nord til syd. Vi kommer til at kunne servicere flere odenseanere ved, at busserne kan nå længere ud, fordi de netop ikke skal køre i bagbenene af en letbane, sagde hun.

Og heller ikke Jane Jegind (V) mener, at det er mest praktisk, at alle busserne fortsat kører til banegården.

- Jeg tror, at stjernesystemet har haft sin tid. Det vil være upraktisk, når vi får letbanen. Det vil nok være mere hensigtsmæssigt, at nogle af busserne kun kører til andre knudepunkter, lød det blandt andet fra Anders W. Berthelsen (S).

Lige nu kører bybusserne i Odense i et såkaldt stjernesystem, hvor al bustrafik mødes ved Odense Banegård. Her kører alle busser til og fra, og sådan har det været i årtier. Men ifølge alle tre politikere i dagens panel er det ikke nødvendigvis den bedste løsning, når letbanen kommer i drift i 2020:

Mens alle tre politikere hurtigt blev enige om, at stjernesystemet nok har talt sine dage, var der et andet spørgsmål, der splittede de tre udvalgsmedlemmer. Nemlig spørgsmålet om, hvordan man bedst får flere borgere til at lade bilen stå og hoppe med letbanen i stedet.

Brian Skov Nielsen (EL) var helt overbevist om, at det kommer til at ske af sig selv, når letbanen kommer i drift:

- Når bilerne holder i kø, og vi andre kører forbi i letbanen og vinker til dem, mens vi når frem i rette tid, så tror jeg, det kommer helt af sig selv. Letbanen er fremtiden her i Odense, og vi kan ikke, med den befolkningsvækst vi har, blive ved med at have så mange biler i midtbyen. Så hvis man bliver ved med at køre i bil, så kommer man ganske simpelt til at holde i kø. Og det er spild af tid, forklarede han.

Men så let bliver det ifølge Jane Jegind ikke at få folk til at lade bilen stå. Hun mener, at gratis parkeringspladser ved stationerne uden for centrum kan være med til at gøre det attraktivt at lade bilen stå.

- Det vil gøre det mere attraktivt at skifte om og tage letbanen ind til byen i stedet for at køre ind og betale 12 kroner i timen for at parkere i centrum. Så vi skal have tænkt ud i de baner, hvor vi gør det gode valg til det lette valg, sagde hun.

Men det gode valg bliver allerede gjort nemt blot ved at etablere en letbane, slog Brian Skov Nielsen fast:

- Det bliver den grønne tråd, der binder byen sammen og sørger for, at folk kan komme til Tarup, sygehuset og universitet let, hurtigt og elegant. Det er da at gøre den kollektive trafik bedre, give det et løft og gøre valget let, sagde han.

Samtidig var panelet enige om, at de skal træde varsomt med at lave for mange skift.

- For så risikerer man, at færre vælger den kollektive trafik, forklarede Brian Skov Nielsen.

Lige nu afventer politikerne en række beregninger på, hvordan den kollektive trafik kommer til at blive påvirket af letbanen. Samtidig ønskede Fynbus ikke at deltage i debatten, da de lige nu har nedsat en arbejdsgruppe, der er i gang med at undersøge, hvordan bustrafikken smartest kan organiseres, når letbanen kommer.