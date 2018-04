Onsdag den 11. april løftede Odense Letbane sløret for design og logo på byens kommende letbanetog. I Borgernes Hus ved Odense Banegård Center har alle - frem til d. 6. maj - mulighed for at se designet og afprøve de stofbeklædte sæder. Mandag dannede Borgernes Hus ramme om et Café Stiften-arrangement, hvor netop letbanen blev diskuteret. I den forbindelse spurgte avisen fem af dagens deltagere, hvad de synes om designet:

Mogens Hansen, Odense C.- Jeg synes, det er et meget let og indbydende design. Det er lyst og venligt, og det røde giver lidt pift på det. Jeg kommer nok ikke selv til at bruge letbanen ret meget, for jeg bor i centrum og går til det meste. Men jeg synes, letbaneprojektet er en rigtig god idé, der binder byen sammen. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Hanne Wozny, Grønlykkevej. - Jeg synes, den er blevet rigtig flot i både farver og selve designet. Det er meget behagelige stole, som jeg lige har prøvet. Jeg tænker helt sikkert, at jeg kommer til at bruge banen. Og der er letbaner i flere store byer, så det er fintm, at Odense får en også.Foto: Birgitte Carol Heiberg

Bjarne Skov Jensen, Korup.- Designet ser da meget pænt ud. Men jeg tænker mere på, om underskuddet på letbanen bliver så stort, at man bliver nødt til at tage fra driften af den almindelig bustrafik. Det ville være rigtig træls. Særligt for ældre, der har rigtig meget brug for velfungerende bybusser. Jeg er bekymret for, at de, der ikke bor ved skinnerne, bliver dårligere stillet. Foto: Birgitte Carol Heiberg

Birte Semrau, Odense SV.- Det er nogle flotte farver, og det ser indbydende ud. Jeg får den lige uden for døren, så selv om jeg har bil, kommer jeg nok til at bruge letbanen, hvis jeg skal ind til byen og ikke ønsker at cykle. Jeg synes dog, det er et voldsomt projekt, og det er svært at overskue, hvilke konsekvenser det får for Odense by. Men nu har man valgt det, så nu skal man se positivt på det. Da man lukkede Thomas B. Thriges Gade, jamrede man også. Nu er der ikke nogen, der ville ønske, at man ikke lukkede den. Foto: Birgitte Carol Heiberg