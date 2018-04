Fifa arbejder på at udvide VM for klubhold, så en turnering hvert fjerde år skal tælle 24 klubber.

Et udvidet VM for klubhold i fodbold kan meget vel være på vej til at blive en realitet.

Således arbejder Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, intenst med sådanne planer, efter at asiatiske investerer har afgivet et tilbud på 25 milliarder dollar - 152 milliarder kroner - for at få turneringen op at stå.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tanken er, at turneringen skal afholdes hvert fjerde år med start i 2021. Planen er, at turneringen skal tælle 24 klubber.

AP skriver, at Fifa-præsident Gianni Infantino fredag var vært for et møde, hvor en række europæiske topklubber var repræsenteret.

Netop foreningen af europæiske klubber er stærkt imod planerne, da den kan blive en rival til Champions League, der er arrangeret af Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa.

Ifølge Fifa er der drøftelser i gang med forskellige interessenter, og Infantino vil "i den nærmeste fremtid" bringe emnet op for præsidenterne i de kontinentale forbund.

Det kom frem mandag i forbindelse med en Fifa-kongres i Genève.

De seneste mange år har et mindre VM for klubhold været afholdt hvert år. I den seneste udgave deltog syv hold, og traditionen tro trådte mestrene fra Europa og Sydamerika først ind i semifinalerne.