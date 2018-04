overenskomst

Fredericia: "Nok er nok". Kampråbet fra den igangværende overenskomstforhandling gjaldede ud over Rådhuspladsen mandag eftermiddag, hvor de faglige organisationer var gået sammen om en gang til at markere, at man står sammen om en fælles løsning overfor arbejdsgiverne.

Både demonstrationens yngste deltager Gry og formand for Fredericia Lærerkreds, Per Breckling, var klar til at råbe med på kampråbet.

“ Der skal komme en løsning i denne uge. Alles tålmodighed er ved at være brugt op. Formand for Fredericia Lærerkreds Per Breckling

- Det er vigtigt, at vi viser, at vi stadig står sammen, og at musketereden står ved magt, siger formanden.

- Føler du, at man er kommet tættere på et forlig, end da I mødtes i MesseC?

- Helt klart. Vi er tættere på en løsning, og jeg tror, at den kommer i denne uge. Enten i form af et forlig eller som et sammenbrud. Men jeg både tror og håber, at det bliver med en løsning, som alle kan se sig i. Der har været små gennembrud undervejs, og nu skal der en løsning på bordet, siger Per Breckling.