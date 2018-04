Konfrontation

Egentlig er hun som et konservativt, familieelskende menneske imod at sende børn endnu mere og tidligere i daginstitution. Men for børn i udsatte boligområder som Vollsmose er det nødvendigt, fastholder børne- og socialminister Mai Mercado (K), der er klar til at bruge tvang.

Mai Mercado, du har selv kaldt nogle af jeres daginstitutions-forslag i ghettoudspillet for utraditionelle. Hvorfor er det nødvendigt med den slags?

- Jeg synes, jeg ved besøget i dag bliver bekræftet i, at vi får for sent fat i børnene. At vi skal have fat i dem tidligere. Vi har en sprogscreening, når børnene fylder tre år, og hvis den viser, at sproget ikke er tilstrækkeligt udviklet, så kan man få et 30 timers dagtilbud. Det er samme mekanisme, vi gerne vil have - bare tidligere og ned til etårs-alderen. Hvis man ser på international forskning, og hvis man ser på James Heckman (amerikansk professor, red.) og følger hans logik om, at tidlige investeringer kommer otte gange igen, så er det en god idé, at man som barn begynder tidligt i et dagtilbud, hvis man bor i et udsat boligområde.

I vil bruge tvang og trusler om at skære i børneydelse, hvis forældrene fra udsatte boligområder ikke sender deres børn i daginstitution, når børnene fylder et år. Synes du, der er mange gode eksempler på, at tvang virker?

- Jeg tror, vi har brug for at være utraditionelle. Vi har i alt for mange år ikke haft tilstrækkelige løsninger, fordi vi har lavet modeller, der hedder one size fits all. Når vi har lavet politik, skulle det være møntet på alle. Jeg tror bare, vi bliver nødt til at skære til og udvikle politik her for dem, der har brug for det. Og der er et særligt behov i udsatte boligområder. Men for mig som konservativ familieminister, der traditionelt taler imod øget institutionalisering og taler for mere tid med familierne, er det da utraditionelt. Men vi bliver nødt til have fat i de børn tidligere, for når vi som i dag får fat i dem for sent, så betyder det, at de kommer i skole og er bagud. Og de indhenter det ikke.

I vil også sætte et loft over, hvor mange børn fra et udsat boligområde der kan gå i samme daginstitution. Ifølge Odenses børne- og ungerådmand vil det betyde, at børnehuse i Vollsmose skal lukke. Hvor skal alle børnene så hen?

- Jeg kan berolige med, at det slet ikke bliver så omfattende. Jeg er ikke sikker på, der er institutioner, der overhovedet skal lukkes.

Men hvis der skal være grænser for, hvor mange børn fra et udsat boligområde der må være i én daginstitution, og der ikke må anvises børn fra andre dele af byen, så er der noget, der ikke går op. Hvem skal så være i daginstitutionerne?

- Vi bliver nødt til at adressere fordelingen af børn. Og det bliver vi lige præcis nødt til, fordi vi ikke har gjort det på hverken skoleområdet eller på gymnasierne. Og det betyder, at vi i dag står med rene indvandrerskoler og rene indvandrergymnasier. Man kan for så vidt godt begå fortidens synder én gang til og ikke håndtere fordelingen. Men i min bog vil det være meget politisk uansvarligt.

Men igen: Hvor skal børnene i Vollsmoses børnehuse komme fra?

- Vi skal gøre institutionerne så attraktive, at de bliver søgt af andre. Og det skal vi gøre gennem en dialog med Kommunernes Landsforening. Det er lige præsis det, vi gerne vil. Og vi sidder lige nu og forhandler helt konkrete modeller for regeringens udspil med partierne.

Hvad er det vigtigste, du tager med fra besøget i Vollsmose i dag?

- At en målrettet indsats gør forskellen. Jeg er overrasket over, at man ikke i forhold til normering har en differentiering i byens forskellige områder - men jeg kan forstå, det er noget, man arbejder hen imod, og det er jo interessant. Det kan både gælde antallet af hoveder og kompetencer.