Der er tavshedspligt omkring indholdet af mandagens forhandlinger mellem repræsentanter for staten og dens ansatte i Forligsinstitutionen. Parterne indikerer dog, at de er så langt fra hinanden, at sammenbruddet synes tæt på.

Alle parter insisterer dog på, at det kun er Forligsmanden, der må bruge ordet sammenbrud.

- Der er kun én, der kan erklære sammenbrud, og det er forligsmanden, siger innovationsminister Sophie Løhde (V), der forhandler på statens vegne, foran Forligsinstitutionen mandag aften.

Mere eller mindre ordret blev den sætning gentaget af chefforhandler for de statsansatte Flemming Vinther og chefforhandler for de kommunalt ansatte Anders Bondo Christensen.

Mens ingen af forhandlerne vil tage ordet sammenbrud i brug, så kommer der ikke meget optimisme at spore i udtalelserne efter mandagens forhandlinger.

- Forhandlingerne er åbenlyst ikke gået godt, når vi har måttet konstatere, at vi ikke kommer videre. Og at forligsmanden har været enig. Så er det jo rigtig, rigtig skidt, siger Anders Bondo Christensen og fortsætter:

- Vi skal ind igen i morgen. Håbet er vel, at der kommer noget der, der kan skubbe gang i noget, som vi ikke kan se på nuværende tidspunkt.

- Der er ingen tvivl om, at dette her er rigtig alvorligt. Der skal virkelig ske noget ekstraordinært i morgen.

Flemming Vinther er ikke mere optimistisk.

- Vi har vurderet ud fra de positioner, hvor vi står nu, at der ikke er noget perspektiv i at fortsætte forhandlingerne, siger han.

På spørgsmålet om, hvorvidt opgaven nu lyder på at finde indrømmelser, eller om kravene fra fagbevægelsen står helt fast, svarer Flemming Vinther:

- Ikke for at være fræk, men hvad tror du, vi har brugt de sidste to måneder på?

Innovationsminister Sophie Løhde slog en marginalt mere optimistisk tone an efter forhandlingerne:

- Der er flere ting, der skiller os ad. Derfor er det nok også meget godt, at vi efter i dag, hvor tingene er kørt en lille smule fast, kommer hjem og får en god nats søvn.

- Så kommer vi med friske øjne og klare hoveder i morgen, siger hun.