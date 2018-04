analyse

Et enigt byråd godkendte mandag aften at bruge 750.000 kroner og to halve årsværk på at gennemanalysere hele beskæftigelsesområdet - herunder jobcenter og ledelse, og det skal gå stærkt.

- Det har ikke været et kønt forløb, men det her forslag er godt, og det er fint, at vi ikke skal have det tilbage i udvalg. Det er vigtigt, at vi kommer i gang allerede i morgen. Og det er positivt, at vi i undersøgelsen får eksterne til at se på ledelsen, sagde Cecilie Roed Schultz (EL.).

- Vi etablerer en analyse-enhed, som skal iværksætte en systematisk indsamling af viden om hele beskæftigeslesområdet, og det er vigtigt, at både vores brugere, medarbejdere og ledere kommer i spil sammen med fagbevægelsen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, sagde borgmester Jacob Bjerregaard (S), der havde sammenfattet forslaget under titlen "Et jobcenter, der matcher tiden".

Byrådet bevilgede mandag aften 750.000 kroner til finansiering af enheden, og der frigøres desuden to halve årsværk fra dels økonomiområdet, dels socialområdet til at arbejde med opgaven. Delanalysen skal være færdig, så den kan indgå i arbejdet med budget 2019 efter sommerferien.

- De to områder skal spille hinanden gode, og nu får vi viden og analyser, som vi allerede kan sætte i spil til budget 2019. Vi tror på, at det kan gøres endnu bedre, og at vi får et jobcenter, hvor vi både sikrer borgerne en ordentlig og en menneskelig behandling, sagde han.

- Processen har ikke været den kønneste, erkendte Peder Tind, men mente, at det nu er tid til at se frem og fokusere på, at man får social- og beskæftigelsesområdet til at spille sammen.

Forslaget var derfor også på forhånd sikret et massivt flertal, og under aftenens debat fik det også støtte fra alle.

DF bakkede også op om forslaget.

- Lad os lære af det her, og det glæder DF, at eksterne kommer til at stå for indsamlingen og samtalen med borgere, medarbejdere og ledelse, sagde Inger Nielsen (DF).

Løsgænger Karsten Byrgesen var generelt tilfreds med forslaget og støttede det, men undlod ikke at stille spørgsmål ved, hvorfor man ikke forlængst har taget fat i problemerne.

- Hvorfor er det ikke blevet løst? Der har været møgsag på møgsag i relation til jobcentret. Folk, der er kede af det, når de kommer og mere ked af det, når de går, sagde han.

Han frygtede, at analyse-enhedens opgaveportefølje var blevet for bred, så man ikke når ind til sagen kerne om at få jobcentret til at fungere optimalt, men han var indstillet på at sige ja til at sætte arbejdet i gang.

Søren Larsen (S) slog fast, at analysen ikke alene har fokus på jobcentret. Tvært imod handler det om at få hele beskæftigelsesområdet til at fungere.

- Jeg er glad for, at hele byrådet kan støtte forslaget, men det er vigtigt at pointere, at den her undersøgelse skal handle om, hvordan området fungerer så bredt som muligt. Og i den forbindelse kommer jobcentret selvfølgelig også til at indgå, sagde han.